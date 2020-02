Raúl Jiménez y Wolves ya conocen a su nuevo rival en la Europa League

Este viernes 28 de febrero se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Europa League donde el mexicano Raúl Jiménez, de gran temporada con los Wolves, se medirá al Olympiacos que dejó por fuera de la competición al también inglés Arsenal.

Los partidos de ida están programados para el 12 de marzo y el 19 del mismo mes, los decisivos para saber quienes avanzan a cuartos de final. Otro de los duelos más atractivos es el que cruzó a Sevilla vs Roma mientras que el otro español, Getafe, retará al Inter de Milán.

Otros partidos serán: Estambul Basakseir vs Copenhagen, Rangers vs Bayer Leverkusen, Wolfsburgo vs Shakhtar Donetsk, Eintracht Frankfeurt o Salzburgo vs Basilea y Lask vs Manchester United.