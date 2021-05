Real Madrid: Alaba habría llegado a Madrid para fichar como merengue

Todo parece indicar que el fichaje de David Alaba por el Real Madrid estaría cada vez más cerca, pues el defensor fue visto en horas pasadas en las calles de la capital de España.

La información habría sido revelada de primera mano por Gol TV y fue ratificada por el Diario AS, que confirmó que el austríaco estuvo con un asesor de su agente viendo una de las casas que tienen en carpeta para vivir en su etapa como merengue. No obstante, el mismo diario señaló que, de acuerdo a fuentes cercanas al mismo jugador, que no visitó las instalaciones del cuadro blanco.

De acuerdo con el medio anterior, la idea del equipo del Bernabéu, si todo va bien, es anunciar la contratación del zaguero antes de que finalice la semana. Por otro lado, no tienen planteado que haya una presentación oficial sino hasta después de la Eurocopa, pero el anuncio sí se realizaría antes del inicio del torneo continental para quitarle presión a Alaba de jugarlo sin tener claro su futuro.

Según informaciones recientes, el futbolista, que ya se ha desvinculado del Bayern y está de vacaciones en espera de sumarse a su selección para los amistosos y la Euro, firmará por cinco temporadas con el Real Madrid (hasta cumplir los 33 años) y cobrará 12 millones de euros por cada una de ellas. Una cifra similar a la que cobra Sergio Ramos, cuyo destino no está nada claro.