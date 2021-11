Real Madrid: Bale, convocado con Gales antes de vestir de blanco

Una vez más, Gareth Bale volvió a ser figura principal en la convocatoria de Gales, aunque todavía no ha jugado por primera vez con la camista del Real Madrid desde que regresó.

Pese a que el plan del cuadro merengue era contar con el extremo antes del parón de selecciones, ‘Mundo Deportivo’ informó que esto no sucederá, y que no estará presente ni contra el Shakhtar Donetsk ni ante el Rayo Vallecano.

De esta manera, el regreso del atacante a los campos de juego se realizará con la camiseta de su selección y no con la del cuadro blanco, algo que ha vuelto a levantar las críticas en el Santiago Bernabéu.

En la última Fecha FIFA, Gales ya había indicado que su jugador llegaría justo para el parón internacional del mes de noviembre. Los tiempos se están cumpliendo y podría jugar contra Bélgica y Bielorrusia.

El seleccionador galés indicó que Bale todavía no ha vuelto con normalidad a las prácticas, pero que ya se está ejercitando sobre el campo y que verá si puede jugar. Sin embargo, señaló que, aunque no sabe cuántos minutos estará disponible, lo va a considerar, pero que tiene la certeza de que no solo acudirá a la concentración, sino que también podrá jugar.

La lista de Gales la componen; Hennessey, Ward, Davies; Gunter, Ben Davies, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Neco Williams, Lawrence, Norrington-Davies, Cabango; Ramsey, Allen, Ampadu, Williams, Harry Wilson, Morrell, Levitt, Vaulks, Thomas, Colwill, Johnson; Roberts, Bale, Harry Wilson, Daniel James y Moore.