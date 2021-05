Real Madrid: David Alaba ya habría firmado con el merengue

Con la incertidumbre que hay en torno a Sergio Ramos, parece que el Real Madrid ya aseguró a su primer fichaje para la temporada 21-22 y se trata de David Alaba.

Y es que el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano informó que el todavía jugador del Bayern Múnich ya firmó la primera parte de su contrato como futbolista merengue, aunque todavía faltan detalles para terminar de hacerlo oficial.

Cabe recordar que el defensor deberá mantenerse en el club bávaro hasta que finalice el contrato el 30 de junio y será a partir del 1 de julio, aunque podría ser antes, que será confirmado como nuevo integrante del conjunto blanco.

The first part of the contracts for David Alaba transfer to Real Madrid has been signed and completed. He’s joining as a free agent, confirmed. ⚪️🤝 #Real

Official announcement only expected at the end of the season, when all documents will be completed. ⏳ https://t.co/6YmBL5LGXy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2021