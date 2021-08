Real Madrid enciende las alarmas por una molestia de Toni Kroos

El Real Madrid está cerca de comenzar la temporada 21-22 de LaLiga y lo hará con varias dudas, entre ellas podría sumarse las molestias físicas que ha vuelto a sufrir Toni Kroos.

El conjunto merengue hizo público el parte médico del alemán y confirmó una pubalgia, aunque no informó de la gravedad de la lesión. Sin embargo, dependiendo de su complejidad, podría condenarlo a pasar por el quirófano. No obstante, hasta que no se hagan oficiales los resultados de los exámenes no se puede anticipar ningún pronóstico.

La baja del centrocampista sería un fuerte golpe para Carlo Ancelotti, ya que es uno de los futbolistas fundamentales en el esquema del italiano, quien seguramente no podrá incluirlo en el equipo para el debuto de LaLiga el próximo 14 de agosto contra el Alavés.

Con esta nueva lesión de Kroos, aumenta el número de jugadores en la enfermería blanca, que actualmente tiene a Dani Carvajal, Ferland Mendy y Eden Hazard, aparte del lesionado Dani Ceballos en los Juegos Olímpicos.

El mismo mediocampista admitió en sus redes sociales que desde hace meses arrastra los problemas en la zona mencionada, por lo que la mejor solución es detenerse un tiempo.

Asimismo, el germano quiso ser positivo en su publicación en la que finalizó con palabras de ánimo para sus seguidores: «Volveré lo antes posible, como siempre».

After several month of problems on my pubic bone i think its time to give it a rest and work on it to be well prepared for a long season. Back asap as always. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj

— Toni Kroos (@ToniKroos) August 3, 2021