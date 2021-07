Real Madrid: Estos serían los tres jugadores descartados por Ancelotti

Carlo Ancelotti quiere volver a marcar un ante y un después tras su regreso al Real Madrid, por lo que ya tendría tres jugadores que no son de su agrado para estar en la nómina blanca de cara a la próxima temporada.

Tal como menciona el portal fichaje.net, el entrenador, además de los nombres que ha ofrecido como posibles fichajes, dejó una lista de tres jugadores que tendrían muchos minutos bajo su mando, por lo que podrían salir como cedidos en este mismo mercado.

⚪️🏃‍♂️El REAL MADRID continúa con su PRETEMPORADA a las órdenes de ANCELOTTI.pic.twitter.com/yRD5ga6JeZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2021

El primero de ellos es Rodrygo Goes, quien no ha demostrado todo el potencial por el que lo ficharon. Un préstamos es la mejor opción debido a su edad y lo que puede aportar. El segundo nombre es el de Miguel Gutiérrez; debido a la continuidad de Marcelo y la titularidad de Ferland Mendy, aunado a la llegada de David Alaba, el lateral no ve luz, por lo que su salida sería inminente.

El último nombre es el de Marco Asensio. La fuente asegura que Ancelotti no confía en el atacante español, debido a su bajo nivel y constantes lesiones, no tendría espacio en la rotación, por lo que una venta total no está descartada.