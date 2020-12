Real Madrid no jugará los Octavos de Champions en el Bernabéu

Al Real Madrid le toca cerrar su llave de los Octavos de Final como local, pero al igual que en la temporada pasada, para esta oportunidad tampoco lo hará en el Santiago Bernabéu.

Las obras en el mítico inmueble del cuadro merengue siguen su curso y todo parecería que esté listo de aquí a tres meses para cuando juegue contra el Atalanta, pero los capitalinos no querrían.

De acuerdo con el Diario AS, el propio equipo blanco aseguró que la situación de la pandemia sigue siendo delicada y mientras el Consejo Superior de Deportes (CSD) no apruebe el ingreso de aficionados a los estadios entonces no tiene sentido jugar en el Bernabéu.

Cabe mencionar que la UEFA permite el ingreso de una cantidad reducida de personas a los estadios para la Champions, eso siempre que estén dadas las condiciones sanitarias y que las autoridades permitan la asistencia en las respectivas ciudades, algo que en España todavía no es posible.

De esta manera, ni porque esté terminada la renovación el Real Madrid no jugará la vuelta de los Octavos en el Bernabéu, pues no se espera que se haga al menos hasta marzo y por eso, si en España se llegan a autorizar los aficionados, los madridistas tendrán que ir al Di Stéfano.