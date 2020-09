Real Madrid-Rayo fue suspendido por sospecha de positivo por Coronavirus

El partido amistoso que iba a sostener el Real Madrid ante el Rayo Vallecano tuvo que ser suspendido por un posible caso de Coronavirus.

Según reseña el diario AS, un jugador del equipo de la banda roja habría dado positivo a una prueba realizada este martes y ante esto el conjunto merengue prefirió aplazar el encuentro se iba a disputar en la Ciudad Deportiva blanca de Valdebebas este miércoles.

La suspensión se dio de mutuo acuerdo entre ambos clubes y el propio conjunto vallecano se lo informó a su plantilla, que ya estaba preparada para hacer el viaje en autobús a Valdebebas. Ante esto, los jugadores han sido citados a su ciudad deportiva para realizar los entrenamientos de rutina como lo han hecho cada día.

Ahora, el Real Madrid no se ha pronunciado sobre si buscará otro encuentro de preparación de cara al inicio de la temporada y de no hacerlo solamente disputaría el que ya tiene pactado, si no sucede algo similar, contra el Getafe el próximo martes 15 de septiembre.

Vale recordar que el cuadro merengue se enfrentará en su primer partido de LaLiga 2020-21 a la Real Sociedad, el próximo 20 de septiembre en Anoeta.

Por su parte, la escuadra de Vallecas espera el resultado de la prueba que se le aplicó al jugador, que se le entregará este miércoles por la mañana.