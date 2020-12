Real Madrid recuperará a cuatro jugadores para juego de Champions

El Real Madrid parece que comienza a superar la tempestad que atravesaba debido a que empieza a recuperar a jugadores que son claves.

Y es que tras la victoria por 1-0 ante Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, la casa blanca ya tendría más buenas noticias de cara al próximo partido de Champions, último de la fase de grupos, contra el Monchengladbach con la reaparición de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Luka Jovic y Álvaro Odriozola.

Iniciando con el capitán, al fin se ha recuperado de la lesión que presentó en el bíceps femoral derecho del pasado 18 de octubre con la Selección Española, aunque Zidane hubiese podido hacer uso de él incluso para medirse al Shakhtar, pero prefirió no arriesgarlo. Sin él, el conjunto merengue disputó cinco compromisos de los cuales ganó dos, muy importantes, ante Inter en San Siro y Sevilla; pero también perdió dos, contra los ucranianos y ante el Alavés; además de igualar contra el Villarreal.

Siguiendo con el lateral, se lesionó el pasado 27 de noviembre, su segunda de la campaña, pero ya realizó entrenamientos para ir recuperando. El propio Carvajal considera que puede enfrentar a los alemanes, pero eso dependerá de cómo avance en las prácticas y sólo jugará si está recuperado. Esto supondría liberar un nuevo cupo para el mediocampo, pues Lucas Vázquez regresaría a su posición luego de haber suplido de buena manera al madrileño.

Por su lado, Luka Jovic ya está recuperado del Coronavirus y el Real Madrid espera contar con aquel que estaba deslumbrando con su selección antes del positivo.

Odriozola, por su parte, no dejó tanto convencimiento en la cancha cuando tuvo que jugar y encima le cayó una lesión muscular en el gemelo izquierdo, a la que se añadió una recaída cuando estaba por volver y le ha hecho estar fuera por 12 compromisos, de los cuales cinco han sido por la Champions. Pero en la semana que culmina se ejercitó con el resto del grupo y hasta viajó a Sevilla pero no jugó, algo que se hizo contra el Valladolid donde estuvo en cancha por 57 minutos.

Con quien todavía no contarán será con Federico Valverde, quien a pesar de realizar fuertes trabajos de recuperación se espera que no regrese sino hasta el próximo año. El uruguayo ya ha realizado ejercicios de práctica con el balón, pero no ha sido forzado debido a que la política de Zidane con respecto a los lesionados es llevarlos con su debido tiempo.

Fuente: Diario AS.