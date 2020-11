Real Madrid se toma la cabeza tras nuevo positivo de Hazard

A Eden Hazard lo sigue acompañando la mala suerte, pues ahora volvió a dar positivo por COVID-19 y preocupa nuevamente al Real Madrid.

El delantero no pudo ser parte de la convocatoria de Bélgica para la Nations League, donde este domingo enfrentarán a Inglaterra, debido a que, de acuerdo le comentó Roberto Martínez a AS, no ha podido superar la enfermedad y volvió a dar positivo.

«Nos comunicamos con el departamento médico del Madrid y Hazard todavía no está disponible para viajar. Sigue siendo positivo. No estará disponible para el domingo».

Una baja sensible para los belgas debido a que tendrán un gran compromiso este domingo para tratar de mantener el liderato del Grupo B de la Liga A, donde tiene a los ingleses apenas a dos puntos.

Y además, volvería a ser descartado por Zidane para cuando regrese la competición liguera, para visitar al Villarreal, y de Champions tras este parón FIFA, una nueva baja causada por el belga, aunque en la capital española son optimistas.

Cabe recordar que Hazard dio positivo el pasado sábado 7 de noviembre junto a Casemiro (quien se perdió las fechas por las Eliminatorias Sudamericanas con Brasil) y este viernes volvió a dar positivo.