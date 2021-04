Real Madrid y Bayern Munich preparan un sorpresivo trueque

El Real Madrid y el Bayern Munich estarían interesados en formalizar un trueque a coste cero, los dos nombre involucrados serían David Alaba y Lucas Vázquez, la pregunta es ¿quién sale ganando?

Ambos jugadores culminan su contrato en junio de este año y los humos de renovación no se ven ni de cerca, por lo que no sería descabellado pensar en un posible intercambio. el conjunto merengue ya ha coqueteado con el austriaco y el cuadro bávaro no vería con malos ojos contar con el polivalente español.

Tal como detalla el portal 90min, la indecisión de ambos sería la puerta abierta para un trueque, llevando así a un defensor zurdo bastante necesario en Madrid y enviando un polivalente carrilero a Alemania.

Sin embargo, la traba que hay es que tanto el PSG como el Barcelona también están interesados en Alaba, lo que supondría una traba en el posible intercambio.