Real Madrid ya tiene acuerdo cerrado con Antonio Rüdiger

Con el pasar de los días, semanas y meses, la relación Chelsea-Antonio Rüdiger es cada vez más lejana y ahora se confirmó que el futbolista tiene un acuerdo cerrado para sumarse a las filas del Real Madrid.

Rüdiger, que finalmente no renovará con el cuadro de Stamford Brigde, saldrá de la institución como agente libre y arribará a LaLiga Santander, específicamente a la “Casa Blanca”.

De acuerdo a la información que reveló el periodista Fabrizio Romano, el zaguero saldrá del Chelsea y arribará al Real Madrid con un contrato vigente hasta el verano de 2026.

Según la fuente antes citada, el anuncio oficial se realizará al finalizar la temporada y se espera que, el próximo mes firme su contrato.

Con esta contratación, el Real Madrid ya suma su primer refuerzo para la campaña 2022/23.

The agreement between Toni Rüdiger and Real Madrid has been reached on a four year deal, valid until June 2026. ⚪️🤝 #RealMadrid

It’s matter of final details before signing the contracts. No official announcement before the end of the season, even if Toni will sign in May. pic.twitter.com/gnTAv6GYr3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022