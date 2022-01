Redobla la apuesta: Infantino también quiere la Eurocopa cada 2 años

Gianni Infantino no se conformaría con acortar las Copas del Mundo para disputarlas cada dos años, también quiere lo mismo para la Eurocopa, un torneo organizado por la UEFA. El mandatario de la FIFA argumenta que esto sería funcional tanto en lo deportivo como en lo económico.

«La Eurocopa también podría ser cada dos años, como los Mundiales. Hemos echo un estudio muy serio y deade el punto de vista deportivo funcionaría. El impacto económico sería positivo para todos», expresó el dirigente italo-suizo.

Sabiendo de la negativa de las confederaciones más poderosas como los son la UEFA y la Conmebol, a esta propuesta del Mundial bienal, Infantino comentó:

«La Copa del Mundo cada dos años no es una petición mía sino del Congreso de la FIFA, que pidió un estudio de viabilidad».

«Lo más importante es que es positivo para la protección de las ligas nacionales y de los propios futbolistas, habría menos partidos con una pausa en julio. En Europa hay oposición, pero esta es una manera más inclusiva. Los europeos podrían tener la misma cadencia», continuó afirmando Infantino, argumentando la propuesta FIFA.

Infantino, que parecía excusarse ante ciertas críticas a sus iniciativas y las de su administración, como la del presidente de la UEFA, también habló del tiempo efectivo de los partidos, comentando que es algo que hay que estudiar:

«Yo soy tradicional. Porque el futbol es un juego tradicional, pero moderno al no tener tabues. Uno de los grandes problemas de nuestro futbol es que cuando hay un pequeño fallo, el jugador se queda en el suelo. Se puede analizar el tiempo real de juego, no es posible que en 90 minutos solo se jueguen 47. No sé si el cronómetro es la salución».

«Yo estaba en contra del VAR en un principio, pero vimos que puede ser útil a los árbitros. Todo lo que pueda ayudar al futbol es bienvenido, como la regla del fuera de juego, que da ventaja a los atacantes. Es otro de los puntos que estamos estudiando», cerró el presidente de la FIFA.