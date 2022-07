¿Regresa al Barcelona? Neymar habló su futuro

Neymar aseguró este sábado que quiere seguir en el Paris Saint-Germain para cumplir su contrato y que nadie del club le ha comentado nada acerca de que estén buscando su marcha.

«Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido», aseguró el jugador en unas declaraciones a la prensa francesa tras el amistoso que el PSG jugó en Japón.

⚠️ Neymar fue claro sobre su futuro en el PSG, luego de una llamativa declaración de Galtier 👔💬 «Lo que sucederá en un futuro cercano, al final del mercado, no sé… Le anunciamos que se va, le anunciamos que se queda. No he tenido una charla individual», había expresado el DT pic.twitter.com/aYNn0lwHPq — Diario Olé (@DiarioOle) July 23, 2022

Preguntado por las críticas que recibió la pasada temporada, Neymar afirmó que «la gente habla demasiado, y lo hacen porque no pueden hacer otra cosa«.