Reiner se va en llanto en su presentación con el Real Madrid

Reinier Jesus Carvalho no pudo contener el llanto en su comparecencia con los medios este martes al recordar los sacrificios que hizo para lograr sus metas. “En la presentación me pasó por la cabeza todo lo que viví en la infancia desde que me fui de casa. Pasé mucho tiempo solo en Río sin mi madre, sin mi padre y sin mis hermanas en busca de mi sueño”, dijo.

El mediocampista agradeció a sus familiares por apoyarlo desde el principio. “Lo que estoy viviendo es la realización de un sueño. Jugar en el Madrid era el sueño de mi padre, de mi hermana, de mi madre… Estoy muy feliz por esta oportunidad”, comentó.

Reinier señaló que no podía creer que el conjunto merengue lo haya contactado la primera vez mientras estaba concentrado con la selección brasileña. “Fue inexplicable, el momento más feliz cuando mi padre me llamó. Yo estaba en el Mundial de Clubes y no sabía qué hacer. Empecé a llorar. En Brasil no se sabe bien lo que es el Madrid. Es gigantesco. Siempre fue mi equipo”, admitió.

Entre sus ídolos se encuentra el actual técnico del primer equipo Zinedine Zidane, de quien su padre le mostraba videos. “Zidane fue un gran jugador, un ídolo del Real Madrid. Mi padre jugó al fútbol y cuando me enseña vídeos intento aprovechar lo máximo posible para mejorar en el campo”, cerró.