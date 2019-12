Renovación asegurada: Benzema será del Real Madrid hasta 2022

El francés Karim Benzema renovó su contrato con el Real Madrid hasta 2022, informaron medios españoles este lunes 30 de diciembre. El delantero llegó a un acuerdo con la directiva presidida por Florentino Pérez que será anunciado el próximo verano.

La extensión será por un año más, puesto que el contrato de Benzema finalizaba en 2021, donde además el jugador recibirá una importante mejora económica motivado a que en la presente temporada se ha hecho vital en la ofensiva del cuadro madrileño.

Según el diario Marca, el oriundo de Lyon no quiso vincularse por más años con los merengues ya que prefiere ver su evolución con el pasar del tiempo, porque actualmente tiene 32 años y no quiere estar en el Madrid si no se encuentra en condiciones de dar el máximo rendimiento.