¡RENOVADO!: Andrés Guardado será del Betis por un tiempo más

Andrés Guardado amplió su contrato con el Real Betis por una temporada, hasta junio de 2023, anunció este jueves el club verdiblanco.

El Principito recaló en el cuadro verdiblanco en el verano de 2017 procedente del PSV Eindhoven, por algo más de 2.2 millones de dólares, y desde su llegada ha disputado 158 partidos oficiales con la camiseta bética, con cuatro goles y 16 asistencias.

El centrocampista tapatío, que en septiembre cumplirá 36 años, terminaba al final de esta temporada su vinculación con el Betis, que ya amplió en dos años en diciembre de 2019, y se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario del equipo verdiblanco, del que es su segundo capitán.

En lo que va de campaña, el capitán de la selección de México ha jugado 29 partidos oficiales con el Betis en LaLiga, Copa del Rey y Europa League, 17 como titular, con 1.481 minutos sumados y un gol.

The show must go on.@AGuardado18 pic.twitter.com/iFLF8DWKpf

— Real Betis Balompié (@RealBetis) March 24, 2022