Representante de Lautaro Martínez habló sobre el futuro del jugador

La novela de la salida o no de Lautaro Martínez del Inter de Milan continúa, debido a que aún no se conoce con veracidad cuál será el futuro del jugador, aunque sus representantes dejaron una pista.

Beto Yaque y Sergio Zárate, agentes del delantero argentino, aseguraron este lunes que el jugador se queda en la Serie A y que no hay nada acordado con ningún club español.

«No, nada, hemos venido a saludar a Piero (director deportivo del Inter), que hace tiempo no le vemos, es una visita de cortesía. (¿Real Madrid es una posibilidad?), No, nada, no, no. (¿Barcelona?), No, nada, solo eso una visita de cortesía», respondió Beto Aque a las preguntas de los periodistas.

El representante también dijo que «el jugador está aquí, en el Inter», al ser cuestionado sobre si se puede decir que el jugador se quedará en el conjunto Nerazzurri.