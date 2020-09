Reunión Barcelona-Messi termina sin acuerdo

La tan esperada reunión entre el Barcelona y la representación Messi finalmente tuvo lugar este miércoles, pero sin llegar a ningún tipo de acuerdo.

Fueron horas tensas en la mañana del 2 de septiembre en la Ciudad Condal, pues la llegada del padre del astro argentino movió el suelo y para más con una clara respuesta ante la pregunta «¿se quedará Messi en el Barça?», a lo que el también representante respondió «es difícil».

🚨 BOMBAZO del padre de MESSI: 💣💥 “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Tiempo después parecía que todo se llevaría a cabo en el piso de ya «abuelo Messi«, cuando el coche de Josep María Bartomeu apareció en la calle, pero así como llegó se fue, a los cinco segundos. Esto hizo pensar que la reunión no se llevaría a cabo pero sí que tuvo lugar.

En la reunión, las dos partes tuvieron una larga y extensa conversación que fue cordial, así como será en los próximos días, de más de hora y media, casi dos (como en un partido), en la que sentaron las bases para intentar avanzar por el mismo camino, aunque no será hoy.

El cuadro culé mantiene su posición de «renovar por dos años más», según la Cadena COPE, e incluso volvió a reiterar que si sale (al Manchester City o al PSG) será por 700 millones de euros. Mientras que la postura de los Messi sigue siendo la misma tras la respuesta del padre, según TyC Sports, «mi hijo no se queda».

En la mesa estuvieron, de acuerdo a Marca, sentados Jorge Messi, lógicamente por ser su representante, Rodrigo Messi, hermano de Lionel y Jorge Pecourt, el abogado especialista en derecho deportivo de la firma Cuatrecasas que representa a la familia más nombrada en la última semana.

En el otro lado estuvieron Bartomeu, presidente del Barcelona, y Javier Bordas, que según AS, es el directivo de confianza del mandamás culé en lo que respecta a lo deportivo del primer equipo.

Desde España señalan que fue la primera reunión de muchas, aunque no pactaron un próximo encuentro hasta que el entorno del jugador se hubiera reunido la misma noche de este miércoles y compartieran lo hablado en la reunión.

Ambas partes no dan el brazo a torcer, pero el más inflexible es el lado blaugrana debido a que no aceptarán una salida, al menos no gratis. Mientras que la parte de ‘La Pulga’ está más abierto a una negociación amistosa, eso sí, sin ninguna intención, ni la más mínima, de continuar en el Barcelona.