Robben se ausentará del Groningen hasta diciembre

El experimentado jugador holandés Arjen Robben, quien cuenta con 36 años de edad, no jugará más en el Groningen hasta diciembre de este año.

Debido a una serie de molestias físicas, el jugador se someterá a una rutina de entrenamientos específicos para volver a tener una capacidad física óptima para encarar la Eredivisie.

“No voy a negar que es un poco decepcionante. Esperaba participar en más partidos, pero después de algunos pequeños dolores y molestias, la realidad es que no he podido”, acotó el futbolista.

Durante la temporada 2020/21, Robben tan solo ha podido jugar 44 minutos.

“Estos son los baches que dijimos desde el principio que vendrían. Eso no es extraño, pero es un revés. Esperaba más y mejor, pero no es ilógico cuando paras durante un año, tienes cierta edad y un historial de lesiones”, añadió.

En julio del año pasado (2019), el holandés había anunciado su retiro como futbolista; sin embargo, un año después decidió ponerse nuevamente los botines para jugar en el Groningen para la campaña 2020/21.

“Para el entrenador y para mis compañeros tampoco es agradable que se hable de mí casi todas las semanas, incluso cuando no estoy. El equipo lo está haciendo muy bien en este momento y los jugadores merecen la atención y los cumplidos”, acotó.