La leyenda brasileña Roberto Carlos recordó la acción entre Sergio Ramos y Mohamed Salah, donde este último terminó lesionado, y bromeó que sobre este reencuentro y la polémica que generó.

«Salah no va ni a acercarse a Sergio«, bromeó Roberto Carlos. «Será una acción de la que se va a hablar mucho», añadió antes de destacar la importancia de cosechar un buen resultado en la ida en Madrid.

🔝 Real Madrid legend Iker Casillas shows his class against Liverpool at Anfield in 2009 🧤@IkerCasillas | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/quuXeoksKF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021