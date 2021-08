Rodolfo Pizarro le dio la victoria a su equipo con un buen gol en los últimos minutos

El atacante Rodolfo Pizarro se vistió de héroe luego de anotar un el gol de la victoria (3-2) de su equipo, el Inter de Miami, ante el Chicago Fire, en los últimos minutos del encuentro.

De esta manera, el mexicano cortó una mala racha personal, debido a que no anotaba desde octubre del año pasado, en la derrota de su equipo contra el Dallas FC.

ARE U KIDDING ME?!!! 😮😮@Rpizarrot with a magisterial finish and #InterMiamiCF have the lead in stoppage time! #MIAvCHI 3-2 pic.twitter.com/SGVKepPUPq

