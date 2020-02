Rodrygo no entra en los planes de Zidane

Rodrygo Goes, que no ha sido convocado por Zidane en las últimas cuatro ocasiones, jugará con el Real Madrid Castilla, primer filial blanco, frente al San Sebastián de los Reyes para no perder ritmo de competición.

El delantero, aún con ficha del filial a pesar de ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo, no juega en Liga desde el 26 de enero, cuando disputó el partido prácticamente completo en Zorrilla ante el Real Valladolid y fue sustituido en el tiempo añadido por el serbio Luka Jovic.

Sin embargo, el brasileño no está entrando en los planes y la vuelta del belga Eden Hazard hace más difícil todavía que tenga un hueco.