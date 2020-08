El Barcelona presentó públicamente al holandés Ronald Koeman como su nuevo entrenador por las próximas dos temporadas en sustitución de Quique Setién.

«Hoy es un día para estar muy feliz, estar muy orgulloso y la posibilidad de entrenar un equipo tan grande es un reto. Aquí se exige siempre el máximo y tiene que ser así. Ahora sí he firmado y soy entrenador del Barcelona, creo que hay que hacer cambios, la imagen de hace tres días no es la que nosotros queremos, tenemos que recuperar el prestigio», comentó en su presentación.

Aseguró que como entrenador le gusta trabajar con Lionel Messi. Recordó que al argentino le queda un año de contrato, por lo que espera que se mantenga en la institución a pesar de los rumores de que podía abandonar el cuadro catalán.

«En principio no hay que cambiar la columna vertebral del equipo porque no quiere decir que un jugador de 33 años esté acabado, lo importante es que le dé el máximo al club. Lo único que tenemos que hacer es buscar el mejor equipo para ganar partidos. Quiero trabajar con gente que quiere dar el máximo para el Barcelona, al que no le gusta, se tendrá que ir. No hablo de fichajes y jugadores que no están aquí, lo que tenemos que hacer es mirar nuestra plantilla y mirar posiciones en las que mejorar», afirmó.