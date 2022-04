Ronald Koeman le lanzó un duro dardo a Joan Laporta

Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona, lamentó que no tuvo «el apoyo máximo de un presidente» cuando estuvo en el banquillo del equipo azulgrana, refiriéndose a Joan Laporta, que lo cesó del cargo el pasado mes de octubre.

«Pido que le den apoyo a Xavi. El entrenador no es el único culpable. Espero que hayan aprendido (de lo que pasó con él) y apoyen a Xavi».

En declaraciones a la prensa, Koeman se quejó de algunas informaciones que Laporta trasladó a los periodistas mientras él fue entrenador del Barça. «En lo personal, no me gusta que el presidente diga en los ‘off the record’ que el entrenador no sigue».