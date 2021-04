Ronald Koeman no se aguantó y le tiró con todo al arbitraje del Clásico

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, criticó fuertemente el arbitraje en la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-2), señalando que el colegiado dejó pasar un claro penal a su favor.

En declaraciones postpartido a Movistar +, el estratega holandés dejó ver su molestia, aunque reconoció que el nivel del conjunto culé durante el partido no fue el mejor.

El técnico holandés criticó la actuación arbitral y subrayó que solo «pide el árbitro que acierte en decisiones» porque la acción de Mendy con Braithwaite es «penalti».

«Una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Ya he dicho lo que pienso y perfecto. Si no es 2-2, claro. Lo otro es otra cosa. Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti».