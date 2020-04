Ronaldinho rompe el silencio tras su detención en Paraguay

Ronaldinho vivió más de un mes de ‘terror’, luego de lo que fue su ingreso a territorio paraguayo con pasaportes falsos y posterior detención por parte de las autoridades locales. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras un juez dictamina el siguiente paso en la investigación.

“Nunca me imaginé que me podía pasar algo así, fue un golpe muy duro. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi futbol. Terminando esto sólo le daré un beso a mi madre”, rompió el silencio en en entrevista con ABC Color.

‘Dinho’ aclaró que todo lo maneja su hermano, quien también fue apresado junto él, y su visita a Paraguay se debía al cumplimiento de distintos actos publicitarios.

“Todo lo que hacemos es en virtud de contratos que son gestionados por mi hermano que es mi representante. En este caso, vinimos para participar del lanzamiento de un casino online conforme se especificaba en el contrato y para el lanzamiento del libro ‘Craque da Vida’, que fue organizado con la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay”, añadió.

El exfutbolista del FC Barcelona aún no sale de la sorpresa desde el primer día, incluso aseguró que no estaba consciente de que los pasaportes eran ilegales, por ello siempre colaboró con la policía en todo momento.

“Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde ese entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar le hecho como vinimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia nos solicitó”, cerró