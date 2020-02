Ronaldo explica los motivos de su inesperada salida del Barça

Ronaldo Nazario reveló el motivo de por qué salió inesperadamente del FC Barcelona rumbo al Inter de Milan. La idea del delantero brasileño era continuar en la entidad blaugrana, pero una decisión de última hora trastocó sus planes.

‘Roni’ apenas duró una temporada en la Ciudad Condal, cuestión que fue totalmente extrema tomando en cuenta que fue nombrado Pichichi en la 96-97. El futbolista explicó los motivos de su salida del Barça en una entrevista a LaLiga 90 Aniversario.

“Yo hubiera firmado un contrato de renovación al final de la temporada y me fui con la selección de Brasil. Cinco días más tarde, me llamaron para decirme que no podrían continuar con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo me quería quedar”, admitió.

Tras ello, Roberto Carlos le sedujo para que fichara con el Real Madrid, hecho que dio cinco campañas más tarde. “Jugué con Roberto Carlos en Brasil y me contó todo lo que el Real Madrid representaba y su experiencia allí. Se me quedó grabado en la mente y después de unos años quise verlo con mis propios ojos”, contó.