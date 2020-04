Rooney: «No soy un goleador natural»

Wayne Rooney nunca se consideró un goleador natural, pero el delantero récord del Manchester United e Inglaterra cree que debería haber anotado aún más.

Después de irrumpir en la escena con Everton tan asombrosamente a los 16 años, el delantero se movió a Old Trafford en 2004 y anotó 253 goles en 559 apariciones durante un hechizo cargado de medallas allí.

«Voy a ser honesto, y esto podría sorprenderlo, pero no soy un goleador natural. Nunca fui un Gary Lineker o un Ruud van Nistelrooy; nunca me vi así. Tengo los récords de goles del Manchester United e Inglaterra y estoy muy orgulloso de eso, sin embargo, ha habido mejores delanteros que yo«, dijo el jugador de 34 años al Sunday Times.

«¿Cómo me convertí en un récord si no fuera un anotador natural? Tiempo. Jugué para el United durante 13 años, Inglaterra durante 15 años. Tuve tiempo de romper esos récords, y mirando hacia atrás debería haber anotado más. No creo que Harry Kane demore mucho en reclamar mi récord de Inglaterra y sería un momento de orgullo para mí», dijo Rooney.