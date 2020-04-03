Rüstü Reçber: Una de las figuras de Corea y Japón 2002 está hospitalizado por Covid-19
El exportero Rüstü Reçber, internacional con la selección de Turquía y que jugó en el Barcelona entre 2004 y 2006, evoluciona de forma estable tras haber sido hospitalizado el domingo pasado afectado por la Covid-19.
«Son días duros y difíciles. El tratamiento continúa de forma estable en una habitación normal; mejoraremos si dios quiere», publicó Isil Reçber, la mujer del futbolista, en su cuenta de Instagram.
La estilista añadió varios consejos para quienes sufren un contagio con coronavirus y concluyó: «A pesar de que mi marido es deportista, no fuma y se cuida, le ha afectado de esta manera. Para los fumadores es mucho más crítico».
Rüstü Reçber, de 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.
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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli….#sengüçlüsünRR