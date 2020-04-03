Rüstü Reçber: Una de las figuras de Corea y Japón 2002 está hospitalizado por Covid-19

El exportero Rüstü Reçber, internacional con la selección de Turquía y que jugó en el Barcelona entre 2004 y 2006, evoluciona de forma estable tras haber sido hospitalizado el domingo pasado afectado por la Covid-19.

«Son días duros y difíciles. El tratamiento continúa de forma estable en una habitación normal; mejoraremos si dios quiere», publicó Isil Reçber, la mujer del futbolista, en su cuenta de Instagram.

La estilista añadió varios consejos para quienes sufren un contagio con coronavirus y concluyó: «A pesar de que mi marido es deportista, no fuma y se cuida, le ha afectado de esta manera. Para los fumadores es mucho más crítico».

Rüstü Reçber, de 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.