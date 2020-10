Sadio Mané dio positivo por Coronavirus

El Coronavirus sigue atacando a la Premier League y ahora volvió a asechar al Liverpool, pues ahora se confirmó el contagio de Sadio Mané.

Tras el positivo de hace unos días de Thiago Alcántara, el club ‘Red’ notificó del positivo del jugador senegalés cuyo resultado salió en las últimas pruebas realizadas.

Sin embargo, la buena noticia para el conjunto de Jürgen Klopp es que el delantero presenta síntomas muy leves y que en líneas generales se encuentra en buen estado de salud.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020