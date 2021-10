Salah inscribe su nombre en la historia del Liverpool con un gran registro

El delantero Mohamed Salah anotó dos goles al Atlético de Madrid para convertirse así en el primer futbolista en la historia del Liverpool que marca en nueve partidos consecutivos.

El egipcio inició esta racha el 28 de agosto contra el Chelsea. Luego marcó contra el Leeds United, Milán, Crystal Palace, Brentford, Porto (2), Manchester City, Watford y el Atlético.

Esta temporada, Salah ya ha igualado a Didier Drogba como el futbolista africano con más tantos en la historia de la Premier League, con 104.

The magnificent @MoSalah is now our highest scorer in @ChampionsLeague history pic.twitter.com/NjZl8T3qft

— Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021