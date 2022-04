Salen a la luz audios que comprometen seriamente a Piqué y al futbol español

La empresa de Gerard Piqué (Kosmos) fue beneficiada por la RFEF (Real Federación Española de Futbol) en la designación de la Supercopa Española qua desde hace un par de años cambió el formato y se juega en Arabia Saudita. Un medio español dio a conocer unos audios del año 2019 entre el futbolista catalán y Luis Rubiales, Presidente de la Federación, que evidencian manejos irregulares.

La Real Federación Española de Futbol pactó con la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué, una comisión millonaria para llevar la Supercopa Española a Arabia Saudita. Así lo informa este lunes el medio español «El Confidencial».

Esta publicación reveló los audios entre el futbolista del Barcelona y Luis Rubiales, Presidente de la RFEF. Se habla de documentos y contratos con la empresa saudí ‘Sela’ que aseguró al ente rector del futbol español unos 40 millones de euros por cada edición del torneo que se dispute en territorio árabe. Una comisión iría para ‘Kosmos’, la compañía de la que el zaguero azulgrana es copropietario y consejero delegado.

«Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de pu#@ madre para justificarnos de cara al futuro, y decimos que es (Camp Nou) el estadio más grande grande, que es del campeón de Liga… Creo que legitimidad tenemos» afirma Rubiales en un audio.

Piqué responde al directivo español: «A ver Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (Real Madrid) irían por 8, hostia tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros (dos equipos) se les paga 2 y 1…. y son 19, os quedais la Federación con 6 kilos (6 millones). Antes de no quedarnos nada, os quedais 6. Y apretamos a Arabia Saudita y a lo mejor le sacamos… les decimos que si no el Madrid no va, y le sacamos uno o dos palos más».

En otra grabación, también correspondiente al 2019, el Presidente de la Federación Española de Futbol felicita a Piqué por el cierre exitosos del acuerdo entre las partes para llevar el trofeo español al medio oriente.

«Geri enhorabuena. No me refiero al partidazo de ayer ni a tu gol, me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudi. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites« se escucha decir a Luis Rubiales, felicitanto amigablemente a Piqué.

El pasado 14 de abril, la RFEF denunció que sus plataformas recibieron un ataque informático, como parte de una «acción criminal organizada y dirigida a la revelación de secretos mediante la distribución de documentos confidenciales con una clara intención de espuria». En dicho ciberataque, se habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados del Presidente de la RFEF.

Tanto Piqué como la RFEF prometieron dar explicaciones al respecto y aclarar el asunto. Alegando, en principio, que se trató de una negociación limpia y que las conversaciones corresponden a un ámbito privado.