Salomón Rondón negoció su regreso a la Premier con el Manchester

En el mercado invernal lograba el Manchester United cerrar la llegada de Odion Jude Ighalo para ser el refuerzo ofensivo que necesitaba Ole Gunnar Solskjaer. Pero los planes de los diablos rojos contemplaban a otro delantero también desde China: Salomón Rondón.

Así lo ha desvelado el venezolano en declaraciones a As: «No era ningún rumor, hubieron contactos para que yo llegase a Old Trafford pero finalmente no pudo llevarse a cabo y no me queda otra que estar concentrado en mi futuro en Dalian».