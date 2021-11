San José Earthquakes elige a ‘La Chofis’ López como el jugador de la temporada

La temporada de Eduardo ‘La Chofis’ López con el San José Earthquakes ha sido de ensueño por el gran nivel que ha demostrado, situación que provocó un gran reconocimiento por parte del equipo.

Los compañeros de equipo eligieron al mexicano como el Mejor Jugador del Año y Mejor Jugador Ofensivo de la temporada, gracias a sus 12 goles y cuatro asistencias que dio en su primera zafra en la MLS.

The 2021 Team Awards are here!

Congrats to @eduardochof19, our Offensive Player of the Year & our Players’ Player of the Year. 👏

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 3, 2021