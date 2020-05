LaLiga sigue recordando los goles que alguna vez marcaron Hugo Sánchez, Carlos Vela, Javier Hernández o Gio dos Santos, por eso armó este interesante Top 5.

En conmemoración por el 5 de mayo, la liga española colocó la chilena que Sánchez le marcó hace poco más de 31 años al Logroñés, vistiendo la camiseta del Real Madrid, como el mejor gol de un mexicano en la competición española.

En el ranking, el gol del exfutbolista merengue superó a los que hicieron Cuauhtémoc Blanco en el Valladolid, el ‘Chicharito’ Hernández en el propio club merengue, a dos Santos en el Villarreal y a Carlos Vela en la Real Sociedad.

🌟 Cuauhtemoc Blanco

🌟 @CH14_

🌟 @OficialGio

🌟 @11carlosV

🌟 @hugosanchez_9

🇲🇽 Enjoy the 🔝 5 goals scored by Mexicans in #LaLigaSantander! Which one is your favourite? 🤔#Happy5DeMayo #LaLigaAmerica pic.twitter.com/pvgOXd7lsa

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 5, 2020