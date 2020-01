Sancionan a Fede Valverde tras la dura ‘patada’ a Morata

Tras la evaluación del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la dura entrada de Federico Valverde sobre Álvaro Morata en la final de la Supercopa de España, el organismo decidió aplicarle un partido de sanción.

‘Fede’ vio la roja directa tras la dura patada al delantero del Atlético de Madrid y tuvo que presenciar los minutos finales del encuentro y tanda de penales desde las gradas. Por suerte, el Real Madrid se coronó tras una gran actuación de Thibaut Courtois.

Real Madrid fans are calling for Federico Valverde to be given a statue after this so-called ‘tackle’ 😂 he was awarded Man of the Match too! 😂pic.twitter.com/EvzMp6QGeG

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 12, 2020