Saudi Media Group hace poderosa oferta para comprar al Chelsea

Luego que el gobierno británico suspendiera al Chelsea FC, por la relación que tiene su dueño, Roman Abramovich, con Vladimir Putin, el combinado de la Premier League consiguió una licencia para ser vendido y ya recibió una increíble oferta.

Abramovich, que se desligó hace par de semanas del club, finalmente lo venderá y una de las primeras ofertas (formales) llegó desde el Medio Oriente, específicamente fue Saudi Media Group.

Esta organización ofertó 2.7 billones de euros para comprar al cuadro blue.

Una de las ventajas para este posible comprador es que no tiene ningún vinculo político; además, Mohamed Alkhereiji es gran aficionado de este combinado londindense y quiere apoyarlo en este proceso.

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 14, 2022