Scholes: «Nunca presumiré que gane el Mundial de Clubes»

El ex futbolista del Manchester United, Paul Scholes, restó importancia al Mundial de Clubes e incluso añadió que nuca presumirá que el ganó uno.

A pesar de ser un torneo que cada vez cobra más importancia, lo cierto es que el Mundial de Clubes aún no tiene la importancia que debería tener; la mejor muestra de ello es relativamente bajo interés de los clubes europeos.

La mejor muestra de ello son las declaraciones que hizo el ex mediocampista del Manchester United, Paul Scholes, quien señaló que si bien es importante conquistar el trofeo, lo cierto es que nadie «muere» por ganarlo.

«Una vez que estás ahí quieres ganarlo, pero no era nuestra desesperación hacerlo. Si alguien me preguntará que trofeos gané a lo largo de los años, nunca presumiré el Mundial de Clubes«, declaró en entrevista para BBC Radio.

Scholes formó parte del equipo del Manchester United que conquistó el Mundial en el 2008 al vencer a la Liga Deportiva Universitaria de Quito; pero al parecer dicho triunfo no tivo ningún impacto para él, que lo considera casi como un torneo de pretemporada.

«Cuando miras atrás eres feliz, pero no es algo que como jugador quieras ganar. Si me preguntarán, mi medalla de badminton es más importante que el Mundial de Clubes«, sentenció el ex jugador.