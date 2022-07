¿Se acaba la novela? Cristiano se reporta con el United

Luego de varias semanas con un futuro incierto, sin haberse reportado con el Manchester United, el delantero portugués Cristiano Ronaldo se sumó a los entrenamientos de “Los Diablos Rojos”.

De acuerdo a una información revelada por el periodista Fabrizio Romano, CR7 se sumó a la pretemporada del club; sin embargo, él está acompañado de su representante y buscará reunirse con el nuevo entrenador, Erik Ten Hag, para definir su futuro.

El futbolista, de 37 años, habría justificado su ausencia en el arranque de la pretemporada (estuvieron de gira por Asia y Oceanía) debido a problemas familiares.

Por otro lado, se dio a conocer que, Ronaldo está dispuesto a rebajar 30% de su salario para poder disputar la UEFA Champions League, en otro equipo, ya que el United no logró clasificar a ese certamen.

Cristiano Ronaldo finally back in Manchester today as reported by @David_Ornstein – he will discuss with Man United. Erik ten Hag, waiting to meet with Cristiano as he wants to change his mind. 🚨🛩 #MUFC

J. Mendes, pushing to find a solution. Man Utd insist he’s not for sale. pic.twitter.com/VsgbBUp1ts

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022