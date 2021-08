¡Se acabó la espera! Ansu Fati retorna a los entrenamientos del Barça

Después de ocho largos meses de su lesión, el delantero Ansu Fati retornó a los entrenamientos del FC Barcelona.

De esta forma, el joven se incorpora a los entrenamientos grupales, por primera vez, desde aquella recordada lesión que lo marginó de estar en las canchas desde noviembre del año pasado.

Tras esa lesión, Fati ha tenido que pasar cuatro veces por el quirófano y fue este martes, 24 de agosto, que finalmente pudo incorporarse nuevamente a los entrenamientos.

De esta forma, se conoce que el jugador ya está en la fase final de su recuperación y su reaparición con el Barça se daría a mediados de septiembre, luego del parón por la fecha FIFA.

En el entrenamiento de este martes, Ronald Koeman no contó con Memphis Depay y Frenkie de Jong, quienes realizaron trabajos específicos.

💙♥️ You love to see it. pic.twitter.com/sWxPSkqrgL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2021