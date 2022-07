¡Se acabó la espera! Richarlison definió su futuro

Tottenham Hotspur presentó oficialmente este viernes, 1 de julio, el estelar fichaje del atacante brasileño Richarlison, quien llega proveniente del Everton.

El cuadro que dirige el italiano Antonio Conte habría pagado cerca de 50 millones de euros por la contratación de este jugador, para ser el más caro en la presente ventana de fichajes y uno de los más costosos en la historia del club.

Richarlison, que era pretendido por el París Saint-Germain y el propio Chelsea FC, fue una de las peticiones de Conte para la temporada 2022/23, quien lo ve como una figura ideal para ampliar la zona ofensiva de la plantilla.

En la temporada 2021/22, este jugador fue uno de los más destacados en el Everton con 11 goles en 33 partidos disputados.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.

Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022