Se pone en duda la continuidad de Neuer en el Bayern Munich

La renovación de Manuel Neuer con el Bayern Munich ha sido un gran dolor de cabeza para todos, tanto que se ha puesto en duda su permanencia en el club.

Manuel Nauer llegó al Bayern Munich en el año 2011 para convertirse en el mejor portero del mundo; sus grandes actuaciones con el equipo bávaro lo consolidaron como el mejor y además le ayudaron a conquistar una gran cantidad de títulos.

Es por ello que en Munich quieren seguir contando con el portero, aunque en los últimos meses las negociaciones para su renovación se han estancado, a tal grado que incluso, se duda que está situación se pueda llevar a cabo.

Por si fuera poco, el guardamenta concedió una entrevista al diario Bild en donde muestra su molestia con la directiva del equipo, lo que aumenta aún más los rumores acerca de que su continuidad en el club sea un misterio.

«Este tipo de cosas me sorprenden del Bayern. Siempre he considerado importante trabajar de manera confidencial; quiero que haya lealtad, la misma con la que yo me comporto con el club en mi función de capitán y jugador», declaró el portero.

Otra situación que habría aumentado los rumores en torno a una posible salida fue la llegada de Alexander Nübel al equipo, un jugador con una gran proyección que parece ser el sucesor de Neuer en el club.

A pesar de que ha sido titular en toda la temporada, su futuro en el Bayern no está claro, por lo que habrá que esperar para ver si el portero renueva con el club o si finalmente deja al club luego de casi 10 años de permanecer en él.