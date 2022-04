¿Se queda en Madrid? Ancelotti da detalles sobre su futuro

El técnico italiano Carlo Ancelotti, que tiene un futuro incierto, dio pocos detalles sobre su futuro inmediato como seleccionador.

Ancelotti, que regresó al Real Madrid tras dirigir en el Everton de la Premier League, aseguró que no pudo negar la posibilidad de regresar a la escuadra blanca y hoy en día hay rumores que lo colocan en el radar de la selección de Italia, para llevarlos al Mundial de 2026.

«Con el Everton me encontré muy bien, la relación fue muy buena. Llegó la llamada del Real Madrid, puedo entender que alguien se enfadase, pero era realmente difícil decir no. Era el único club que si me llamaba no podía decir que no. A todos los otros les habría dicho que me quedaba feliz en el Everton», aseguró el estratega.