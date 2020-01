Se rompió Nico Castillo ¡De nuevo!

El atacante de las águilas del América Nico Castillo tendrá que ser operado una vez más. Desde hace algunos días el aficionado águila se preguntaba dónde estaba el delantero ya que ni siquiera viajaba con el equipo.

El día de hoy el cuerpo médico del Club América ha emitido un comunicado oficial. En el se menciona la nueva lesión del delantero chileno.

El tiempo de recuperación aún es desconocido, por lo que las águilas seguramente no contaran con él en un buen tiempo. La cuarta lesión de Nicolás en lo que lleva con el club de Coapa, al menos las que se han sabido, un futbolista de cristal.

No cabe duda que Castillo le ha salido caro a las águilas del América: no juega, no entrena con el equipo, falló un penal en la final contra Monterrey y ahora se vuelve a lesionar.