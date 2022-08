¡Se sinceró!: Miguel Herrera habló sobre los abucheos a Dani Alves

La llegada de Dani Alves a la Liga MX generó bastantes expectativas, sin embargo, el brasileño no ha llenado el ojo de la afición de Pumas UNAM, provocando abucheos en su contra.

Sobre esta situación habló el entrenador Miguel Herrera en conferencia de prensa, quien dejó claro que estos actos van en contra de todo el equipo y no solo contra su reciente fichaje.

«Hoy esa parte de la afición que ha tomado la situación de presionar más a los jugadores, lo que le pasa a Cruz Azul, hay una línea delgada. El jugador se debe venir con vergüenza deportiva. Es parte de eso, abuchear a Dani Alves es abuchear a todos. Es el referente para la gente de Pumas, ya lo toman como me quiero quejar y abucheo al que más nombre tiene. Me parece que ese juego no fue bueno y la tribuna está molesta».