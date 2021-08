¿Se va al City? Juventus ya le puso precio a la salida de Cristiano

La novela entre Cristiano Ronaldo y la Juventus parece no llegar a su fin, debido a que a pocos días de finalizar el período de traspasos (31 de agosto), la salida del portugués está más latente que nunca.

Tal como informa el periodista Fabrizio Romano, el Manchester City no ha realizado una oferta formal por el equipo, pero es Jorge Mendes, agente de CR7, quien está hablando directamente con la directiva Bianconeri para concretar la salida salida del jugador.

Juventus have still no intention to let Cristiano Ronaldo leave on a free transfer, as Manchester City and Jorge Mendes want. This is what Juventus board told Mendes again today. 🇵🇹⚪️ #Ronaldo

Juventus want around €28/30m fee to sell Cristiano Ronaldo because of their balance. https://t.co/AvUbVQqjwq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021