¿Se va al Real Madrid? Rudiger no seguirá en el Chelsea

El defensa central Antonio Rudiger dejará el Chelsea a final de temporada, así lo confirmó el propio Thomas Tuchel, técnico de los Blues.

El central alemán, uno de los más codiciados del mundo, termina contrato el próximo 30 de junio y no renovará su compromiso con el Chelsea, con el objetivo de irse a otro club.

«Me lo dijo hace unos días en una conversación personal«, dijo Tuchel a Sky Sports.

“Lo dimos todo, yo y el club, pero no pudimos pelear más por las acciones” pic.twitter.com/RR8EbfM7Lh

“Él quiere dejar el club. Me informó de su decisión en una conversación privada”, dijo el DT Thomas Tuchel

«Lo hemos intentado todo y no ha sido posible. Ahora estamos en una situación en la que no podemos hacer mucho más por las sanciones y Toni se irá. Tenemos las manos atadas. No sé qué hubiera ocurrido sin las sanciones, pero esta es su decisión».