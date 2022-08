¿Se va o se queda? Aubameyang apunta a regresar a la Premier League

El futuro de Pierre-Emerick Aubameyang parece estar lejos del Barcelona. Los problemas de inscribir jugadores hizo que el Chelsea haya preguntado por el gabones, aunque nada está escrito todavía.

Tal como apunta Mundo Deportivo, la llegada de Robert Lewandowski y la fuerte competencia en la delantera azulgrana no ha sido un problema para ‘Auba’, quien quiere disputar el puesto.

De acuerdo con @relevo, el @FCBarcelona recibió una propuesta de €14M por Aubameyang, sin embargo, tienen un precio claro para la posible salida del gabonés al Chelsea. 💰 pic.twitter.com/113jUZ3sHK — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 14, 2022

La fuente agrega que el Chelsea «no solo le ofrece un gran contrato a Aubameyang, sino que le garantiza que será titular y su referencia en el ataque algo que Xavi, por mucho que no desee que se marche, no puede prometerle».