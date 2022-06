¿Se va o se queda? Ousmane Dembélé definió su futuro

El futuro Ousmane Dembélé parece ya estar definido a pocos días de finalizar su contrato con el FC Barcelona, el 30 de junio.

Dembélé, que muy pronto terminará vacaciones, habría manifestado su intención de seguir en el cuadro azulgrana para la próxima temporada, así lo hizo saber en un video que se difundió, donde un aficionado le preguntó sobre su futuro.

Por otro lado, Radio Barcelona manifestó que el propio jugador le comentó al entrenador, Xavi Hernández, que se mantendrá en el cuadro blaugrana, pese a no haber firmado su renovación con el club.

Asimismo, el elenco de Cataluña también está pendiente de fichar al extremo brasileño Raphinha, que se encuentra en negociaciones para unirse a las filas del club dirigido por Xavi; sin embargo, uno de los impedimentos de esta contratación es la alta cifra que exige el Leeds United (60 a 65 millones de euros).

🚨🚨| Ousmane Dembélé is one step away from ACCEPTING FC Barcelona’s contract renewal offer. @fansjavimiguel

— Managing Barça (@ManagingBarca) June 22, 2022